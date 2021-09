Bruno Le Maire veut un "parti présidentiel" pour "donner de l'élan" à Emmanuel Macron en vue de 2022

Cinq ans après la création d'En Marche, le gouvernement se met en ordre de bataille pour rejouer la partition du dépassement du clivage droite-gauche.

Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, à Villeneuve-la-Garenne, le 28 août 2021 ( POOL / CHRISTIAN HARTMANN )

Le même recette pour espérer le même résultat? A huit mois de l'élection présidentielle, Bruno Le Maire s'est dit favorable à la création d'un "parti présidentiel" pour porter la réélection d'Emmanuel Macron à la tête de la France en 2022. "Je suis favorable à la constitution d'un parti présidentiel qui rassemblerait tous ceux qui veulent soutenir la candidature d'Emmanuel Macron", a déclaré le ministre sur RMC/BFMTV ,lundi 6 septembre.

"Il faut à Emmanuel Macron cinq années supplémentaires. Je crois à la durée en politique. Je pense que dix ans, c'est ce qui permet d'accomplir la transformation du pays. Je suis évidemment favorable à sa réélection, et je pense qu'avoir un parti présidentiel qui rassemble toutes les composantes de la majorité, c'est un moyen de donner de l'élan à sa candidature", a t-il insisté.

"Je considère que nous avons fait le job"

"Plus nous voyons revenir le vieux clivage droite-gauche qui n'apporte aucune solution aux problèmes du pays, plus nous devons, nous la majorité, dépasser ce clivage gauche-droite", a-t-il ajouté. "Plus les formations s'émiètent, plus nous devons nous rassembler". On a le choix entre deux solutions. Soit la balkanisation, où chacun reprend son étiquette, son origine, soit on se tourne vers l'avenir. Moi je veux me tourner vers l'avenir!", ajoute t-il, défendant le bilan du gouvernement sous l'ère Macron.

"Nous avons fait un très bon travail pendant cinq ans. On n'a pas tout réussi, mais je considère que nous avons fait le job. Pour protéger les Français face à la crise, nous avons pris les bonnes décisions", a t-il encore fait valoir.

Dimanche, l'eurodéputé LREM Stéphane Séjourné, conseiller politique d'Emmanuel Macron, a plaidé pour la création d'un "grand parti démocrate français" réunissant "d'ici les législatives" de 2022 les différentes composantes de la majorité, dans un entretien au JDD .