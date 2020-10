Bruno Le Maire veut lutter contre le financement du terrorisme à travers les cryptomonnaies

Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, le 15 octobre 2020 à Paris. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Après la décapitation vendredi 16 octobre d' un enseignant qui avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), Bruno Le Maire veut prendre des mesures contre les cryptomonnaies. "Les cryptomonnaies posent un vrai problème de financement du terrorisme" , a affirmé dimanche sur France 3 le ministre de l'Économie.

"Il y a aujourd'hui un problème de financement d'un certain nombre d'associations islamistes ou de réseaux islamistes sur lesquels je pense nous devons et nous pouvons mieux faire", a affirmé le locataire de Bercy, qui compte faire des propositions au ministre de l'Intérieur, à Matignon et à l'Élysée , "pour renforcer le contrôle des fonds financiers".

Actuellement, "vous pouvez aller demander 150 euros dans un bar-tabac, puis 150 euros dans un autre tabac et au bout du compte récolter une somme importante, 1.500 euros, qu'une association islamiste ou un combattant situé à l'étranger pourra retirer en liquide à l'étranger sans aucune trace", a-t-il illustré, invité de l'émission Dimanche en Politique .

La pression monte

La pression monte de plus en plus autour des cryptomonnaies, ces devises virtuelles qui s'achètent sur Internet et remplacent la monnaie traditionnelle comme l'euro pour faire des achats ou des transactions sur Internet. Mi-septembre, Paris, Berlin, Rome, Madrid et La Haye avaient exigé des règles très strictes pour le déploiement de ces monnaies virtuelles, comme le bitcoin ou le Libra de Facebook, qui échappent à tout contrôle.

Les autorités monétaires réfléchissent à créer elles-mêmes une cryptomonnaie pour éviter les dérives. La Banque centrale européenne réalise actuellement des tests autour d'un euro numérique qui pourrait sortir dans les trois ou quatre ans, et la BRI (Banque des règlements internationaux) travaille également sur une monnaie virtuelle.