Bruno Le Maire veut faire évoluer les règles européennes face à la Chine

Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a appelé mardi à faire "évoluer" les règles européennes pour permettre à l'Union européenne de devenir un "grand continent économique" capable de concurrencer la Chine et les Etats-Unis.

"L'Europe peut être le grand continent économique du 21e siècle avec un modèle économique décarboné, juste, solidaire, plus enviable que le modèle centralisé chinois ou que le modèle américain", a déclaré M. Le Maire à la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) organisée par le Medef.

Pour se hisser à "la première place économique", le Vieux Continent se doit de saisir les opportunités offertes par l'intelligence artificielle générative et la nécessaire décarbonation de l'économie face au changement climatique, a-t-il poursuivi devant les patrons réunis à l'hippodrome parisien de Longchamp.

"Si nous voulons qu'au 21e siècle la partie se joue entre Etats-Unis, Chine et Europe, et pas dans un face à face dangereux entre le continent chinois et le continent américain, c'est maintenant que ça se joue", a soutenu Bruno Le Maire, estimant primordial que l'UE défende ses "intérêts".

Il a cité en exemple les subventions pour les voitures électriques, qui devraient bientôt être subordonnées en France à un "score environnemental" susceptible de limiter les importations chinoises.

"C'est assez complexe. J'aurais préféré qu'on puisse dire, le bonus européen est réservé à des produits industriels à contenu européen. C'est ce que fait la Chine, c'est ce que font les Etats-Unis, c'est ce que je ne peux toujours pas faire en Europe à cause des normes européennes", a déploré Bruno Le Maire.

"Faisons évoluer les règles européennes pour valoriser le contenu européen, la production européenne, les technologies européennes et l'emploi européen", a-t-il plaidé.

"Soyons transgressifs!", a-t-il lancé. "On a intérêt à se dépêcher de changer nos normes, de les simplifier et de valoriser le contenu européen si on veut faire pièce à la montée en gamme des Chinois" dans le secteur automobile.

Bruno Le Maire a également estimé qu'il y avait "une urgence absolue" à créer l'union des marchés des capitaux au sein de l'UE afin de favoriser les investissements.