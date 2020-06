Bruno Le Maire, sur l'allocution de Macron : "La lecture est très simple, il faut que nous travaillions tous"

Selon le ministre de l'Economie, l'intervention du chef de l'Etat "avait le mérite de la clarté et de la fermeté".

Bruno Le Maire, le 10 juin 2020, à Paris ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, qui a annoncé un quasi retour à la normale dans l'activité du pays dès ce lundi 15 juin, Bruno Le Maire a commenté l'appel à "travailler et produire davantage" lancé par le chef de l'Etat lors de son adresse aux Français. Emmanuel Macron a prôné un "vrai pacte productif" pour "bâtir un modèle économique durable, plus fort". Il faudra "travailler et produire davantage pour ne pas dépendre des autres", et ce "alors même que notre pays va connaître des faillites et des plans sociaux multiples en raison de l'arrêt de l'économie mondiale", a prévenu le président de la République, dimanche 14 juin.

Cet appel, "ça veut dire travailler tous. Que le plus grand nombre de Français puissent trouver un travail" , estime le ministre de l'Economie. "L'intervention avait le double mérite de la clarté et de la fermeté" : oui, l'augmentation des impôts serait une très mauvaise idée et oui, la reconstruction économique est la priorité absolue. La lecture est trè simple : il faut que nous travaillions tous", résume t-il.

Evolution trimestrielle de la croissance française depuis 2017 selon l'Insee, et projection de la Banque de France pour le T2 2020 ( AFP / )

Rappellant les prévisions sur les quelque 800.000 emplois qui pourraient être supprimés d'ici la fin de l'année, le ministre souhaite "faire attention à ce qu'on ne licencie pas massivement", notamment les personnes de plus de 50 ans, et "éviter les solutions de facilité" qui consisteraient au recours massif aux licenciements. "Ce sera un immense engagement collectif", a t-il encore ajouté.

La France a enregistré moins de 10 nouveaux décès en 24 heures dus au Covid-19, a annoncé dimanche le ministère de la Santé, quelques heures après que le président Emmanuel Macron s'est félicité d'une "première victoire contre le virus".