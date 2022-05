Bruno Le Maire, renouvelé à Bercy, devient numéro deux du gouvernement

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances depuis cinq ans, a été reconduit vendredi à la tête de Bercy mais est également promu numéro deux du gouvernement.

"Merci à @EmmanuelMacron et à @Elisabeth_Borne pour leur confiance renouvelée. C'est avec enthousiasme et engagement que je poursuis mon travail au service des Françaises et des Français. Mes priorités: emploi, souveraineté industrielle et lutte contre l'inflation", a tweeté le ministre quelques minutes après l'annonce du nouveau gouvernement.

Bruno Le Maire - dont les attributions regroupaient jusqu'alors l'Economie, les Finances et la Relance - voit son titre désormais intégrer la Souveraineté industrielle et numérique, mais la Relance disparaît.

Lui est rattaché un seul ministre délégué pour l'instant, Gabriel Attal, chargé des Comptes publics. Agé de 33 ans, ce dernier était depuis juillet 2020 porte-parole du gouvernement et remplace Olivier Dussopt, nommé ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion.

Dans le précédent gouvernement, l'équipe autour de Bruno Le Maire était plus fournie: outre M. Dussopt, elle comptait aussi Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie, Cédric O, secrétaire d'Etat au numérique, et Olivia Grégoire chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable.

En attendant les décrets d'attribution qui devraient être publiés sous peu, des zones d'ombre demeurent concernant les périmètres de certains portefeuilles.

L'Industrie devrait rester à Bercy, a indiqué à l'AFP une source dans l'entourage de Bruno Le Maire, alors que la Transition énergétique, qui concerne beaucoup les entreprises industrielles, sera pilotée par Agnès Pannier-Runacher dans un ministère de plein exercice.

Les PME devraient rester sous la coupe du ministère des Finances: après la démission d'Alain Griset, ministre délégué aux Petites et moyennes entreprise qui était rattaché de Bercy, Jean-Baptiste Lemoyne, alors ministre délégué en charge du Tourisme - secteur rattaché au ministère des Affaires étrangères - avait récupéré ce dossier en décembre 2021.

M. Lemoyne n'a pas été renouvelé dans ses fonctions vendredi, et le tourisme ne fait pas l'objet d'un intitulé spécifique dans les attributions de la nouvelle équipe gouvernementale dévoilée par le secrétaire général Alexis Kohler.