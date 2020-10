Bruno Le Maire promet des "propositions très concrètes" pour lutter contre le financement du terrorisme

La France a déjà renforcé son contrôle des utilisateurs des cryptomonnaies ou des cartes de paiement prépayées, mais le ministre de l'Economie assure que la France peut encore "mieux faire".

Après l'assassinat vendredi dernier du professeur Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) pour avoir montré des caricatures à ses élèves, Bruno Le Maire fait de la lutte contre le financement du terrorisme une priorité.

"Avec (le ministre délégué aux Comptes publics) Olivier Dussopt, nous ferons au Premier ministre et au président de la République des propositions très concrètes, d'abord pour couper tout financement français ou de l'étranger aux associations cultuelles qui prétendent défendre l'intérêt général et qui en fait financent le terrorisme (et) pour lutter contre l'anonymat des cryptomonnaies qui permet de lever des dizaines de milliers d'euros pour financer des actes terroristes", a déclaré le ministre de l'Economie à l'Assemblée nationale mardi 20 octobre.

"Ma responsabilité est de faire en sorte de couper, au moindre euro près, tous les financements qui vont vers les associations cultuelles, culturelles, qui peuvent avoir le moindre lien, non seulement avec le terrorisme mais avec l'islam politique, avec son idéologie, avec le salafisme", a-t-il ajouté.

La France a déjà renforcé son contrôle des utilisateurs des cryptomonnaies ou des cartes de paiement prépayées, mais Bruno Le Maire avait déjà affirmé dimanche que la France pouvait encore "mieux faire".

A Bercy, le service de renseignement financier Tracfin est notamment en charge de la lutte contre les circuits de financement de la criminalité, dont le terrorisme, et du blanchiment d'argent.

Devant les députés, le ministre s'est aussi dit favorable à un responsabilisation des plateformes numériques dans la lutte contre le cyber-islamisme. Il faut "placer les plateformes numériques devant leur responsabilité une bonne fois pour toute (...) y compris financièrement", a affirmé M. Le Maire.

La ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, a d'ailleurs reçu mardi matin les patrons France des réseaux sociaux et des plateformes, après que certains réseaux sociaux ont été critiqués pour avoir relayé les messages stigmatisant le professeur d'histoire, Samuel Paty, décapité vendredi en pleine rue à Conflans-Sainte-Honorine.