Bruno Le Maire : "Les impôts de production sont des boulets au pied de l'industrie française"

Le ministre de l'Economie a une nouvelle fois défendu le plan de relance du gouvernement et son volet de mesures consacrées aux entreprises.

Bruno Le Maire, le 11 septembre 2020, à Berlin ( POOL / Kay Nietfeld )

"Ces impôts pénalisent nos industries". Invité des "Quatre Vérités" sur France 2 , Bruno Le Maire s'en est pris au "boulet" que représentent selon lui les impôts de production en France, que le gouvernement a décidé de diminuer l'an prochain dans le cadre du plan de relance économique post-Covid. Cette baisse se chiffrera à 10 milliards d'euros en 2021, et autant en 2022.

"Il faut que nous sachions ce que nous voulons. Nous voulons des relocalisations industrielles en France, des nouvelles lignes de production, que de nouvelles technologies à forte valeur ajoutée soient comme produites en France et pas en Chine. Pour ça, il ne faut pas se mettre des boulets aux pieds", a estimé Bruno Le Maire, lundi 14 septembre.

Principaux points du plan de relance économique de 100 milliards d'euros présentés ce jeudi par le gouvernement français ( AFP / )

"Les impôts de production sont des boulets au pied de l'industrie française depuis des années. C'est possible de demander des contreparties, pas des conditions. Pour les impôts de production, nous sommes avec des impôts beaucoup plus élevés, donc on se contente de retirer des boulets", fait-il valoir.

Les impôts de production sont des prélèvements payés par les entreprises, même si elles ne dégagent pas de bénéfices. Leur diminution a provoqué l'inquiétude des collectivités locales, qui craignent des répercussions sur leurs comptes malgré les promesses de compensation intégrale des pertes par l'Etat.