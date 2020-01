Bruno Le Maire : «Le taux du livret A sera de 0,5 % à partir du 1er février»

Pas de coup de pouce pour le placement favori des Français : la rémunération du livret A va tomber à 0,5 % le 1er février. Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, l'annonce au Parisien - Aujourd'hui en France. Selon lui, il serait « irresponsable et incohérent » de le maintenir à 0,75 %. Et il encourage les épargnants à « diversifier » leurs placements.Quel sera le prochain taux de rémunération du livret A ?Il sera de 0,5 % à partir du 1er février. Ce chiffre tient compte des taux d'intérêt bas et du niveau de l'inflation. Je tiens à préciser que si nous appliquions la formule de calcul, la rémunération du livret A tomberait à 0,23 %. Mais comme nous nous étions engagés, elle ne baissera jamais sous le niveau plancher de 0,5 %. Il en sera de même pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS). Dans six mois, nous verrons s'il faut réviser ce taux.Vous auriez pu décider de maintenir le taux à 0,75 %. Pourquoi ne pas l'avoir fait ?Parce que ce serait irresponsable et incohérent. Incohérent par rapport à notre politique de diversification des placements. Et irresponsable pour les milliers de Français qui attendent un logement social. Ce nouveau taux permettra en effet de construire 17 000 logements sociaux supplémentaires et d'en rénover 52 000 chaque année.Vous auriez pu maintenir le taux du livret A à 0,75 % et faire le choix d'alourdir l'amende des communes qui refusent de construire des logements sociaux ?Je ne crois pas que la bonne politique soit celle de la contrainte et de la taxation supplémentaire. Ni celle qui prend des décisions de très court terme où l'on veut se draper dans des habits de Robin des Bois alors qu'en réalité on affaiblit l'économie française.Mais sur les 300 milliards d'euros d'encours du livret A, près de la moitié n'est pas utilisée chaque année...C'est vrai, toute cette somme n'est pas employée pour le logement social. ...