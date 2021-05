Bruno Le Maire : "Le Front national est le parti de la capitulation"

Face aux dissenssions au sein de la droite en vue des élections régionales, le ministre a tancé le programme du RN, qui pourrait tirer les marrons du feu qui fait rage au sein du camp LR.

Bruno Le Maire, le 26 avril 2021, à Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

A un an de la prochaine élection présidentielle, les rapprochements de certains cadres des Républicains et le camp macroniste font planer l'incertitude à droite. L'alliance entre la liste LR de Renaud Muselier et celle de Sophie Cluzel (LREM) pour les régionales en Paca entérine le "divorce" entre "deux droites irréconciliables", a estimé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, lundi 3 mai.

"Le Front national n'est en aucun cas une solution pour notre pays"

A l'antenne de RTL , le ministre a salué le "courage" et la "constance" de Renaud Muselier, qui "s'est opposé à tout compromis avec le Front national". Evoquant deux lignes "irréconciliables" au sein du camp LR, le patron de Bercy a qualifié ce "divorce" de "sain et naturel". Quant à la politique à suivre, il défend la ligne de l'exécutif, l'opposant notamment au Rassemblement national et Marine Le Pen, qui pourrait profiter de ces scissions à droite en vue de 2022.

"Le Front national n'est en aucun cas une solution pour notre pays. Lorsque j'entends Madame Le Pen nous expliquer que l'économie française s'effondre, cela me confirme que le Front national est le parti de la capitulation et de la résignation" , a t-il lancé à l'antenne de RTL .

"Nous sommes en train de redresser économiquement notre pays, de recréer des emplois idustriels, qu l'investissement redémarre", lance t-il, faisant valoir le "meilleur chiffre de croissance des pays européens" au premier trimestre. C'est ça qui compte pour moi : le bien-être des Français, la puissance de la nation, pas la droite ou la gauche", a t-il abondé.