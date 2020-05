Bruno Le Maire "favorable" à un report des soldes d'été de 3 à 4 semaines

Les soldes d'été devaient démarrer le 24 juin prochain, mais ils seront sans doute décalés pour permettre aux commerçants ayant subi la crise du coronavirus de "refaire leur trésorerie", a annoncé lundi matin le ministre de l'Economie.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 7 mai 2020 à Paris. ( POOL / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Fortement impactés par la crise du coronavirus et le confinement, les commerçants font face à un autre problème d'envergure : l'organisation des soldes d'été, qui doivent débuter le 24 juin prochain et durer jusqu'au 21 juillet. Alors que les stocks sont très importants en raison du confinement et que leur trésorerie est au plus bas , ils ont proposés plusieurs solutions : un décalage au 1er juillet, un report au 22 juillet, une durée de six semaines au lieu de quatre...

Invité lundi 25 mai de BFMTV , Bruno Le Maire s'est de son côté dit "favorable à un report", de trois à quatre semaines. "J'ai beaucoup discuté avec les commerçants, il faut bien voir qu'ils ont perdu des semaines de trésorerie", a souligné le ministre de l'Economie, sans pour autant donner une date précise. "Ils ont besoin de refaire leur trésorerie", a-t-il argué.

Fin avril, le locataire de Bercy avait déjà affirmé que la date du "24 juin (était) trop tôt". "Je suis ouvert à un décalage de la période soit au début du mois de juillet, soit si certains le souhaitent, reporter encore plus tard, après l'été", avait-il indiqué. Mi-mai, la secrétaire d'Etat à l'Économie Agnès Pannier-Runacher s'était prononcée pour "la mi-juillet", une date qui lui "paraîtrait quelque chose de sensé".