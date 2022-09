Bruno Le Maire annonce une série de mesures pour soutenir le BTP

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé jeudi une série de mesures pour soutenir le BTP face à l'inflation, comme la pérennisation "définitive" à 100.000 euros du plafond qui exempte d'appels d'offres les marchés publics, lors d'un point d'étape d'assises du BTP réunies à Bercy.

Parmi les treize mesures, figure également la possibilité très attendue de réviser les prix dans les marchés publics en cours, en cas d'explosion des coûts des matières ou de l'énergie. Elle fera l'objet d'une circulaire "dans les prochains jours", à la suite d'un avis favorable du Conseil d'Etat, a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse, aux côtés de la ministre des PME Olivia Grégoire et du ministre de la Ville et du Logement Olivier Klein.

Le seuil des avances accordées aux PME avant le lancement des chantiers sera par ailleurs porté "dans les plus brefs délais" de 20 à 30% pour les marchés publics.

Outre la pérennisation du seuil de gré à gré, sans mise en concurrence, dont le montant avait déjà été réévalué exceptionnellement pendant la crise du Covid-19, le ministre a annoncé l'abaissement de six à quatre mois du délai entre la notification d'un marché et l'ordre de début des travaux.

L'"ambition est de concilier climat et croissance", et à ce titre, Bruno Le Maire a annoncé en parallèle le lancement d'une concertation sur la mise en place d'un carbone-score sur les matériaux, dans un secteur qui figure parmi les plus gros émetteurs de CO2 en France

"Nous sommes satisfaits", a déclaré le président de la Fédération française du Bâtiment, Olivier Salleron. "Cette rapide mobilisation en faveur des artisans et entrepreneurs de bâtiment doit s'amplifier, notamment sur les mesures relatives aux marchés privés", a-t-il toutefois souhaité.

Environ 200 représentants du secteur ont été entendus au cours des Assises du bâtiment et des travaux publics et une quinzaine de fédérations y ont participé. Un nouveau point d'étape aura lieu au printemps 2023.