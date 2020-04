Bruno Lacan, président de Hauts Lyonnais : "Cette décision est une honte, un scandale, un vol manifeste !"

Premier de son championnat de National 3 à égalité de points avec Rumilly-Vallières (différence de buts et nombre de matchs joués identiques, mais plus de réalisations marquées), Hauts Lyonnais ne montera pas pourtant pas en quatrième division. La faute à une nouvelle décision pour le moins étrange de la Fédération Française de Football, qui a choisi d'avantager le club qui a disputé le plus de rencontres à l'extérieur après l'interruption des championnats amateurs en raison de la pandémie de coronavirus. Forcément, son président Bruno Lacan n'est pas content. Et il compte bien se faire entendre.

"La confrontation contre Rumilly Vallières a été disputée chez eux, et on a ramené un nul. On est donc pénalisé... de ne pas les avoir reçus."

Je ne sais pas comment qualifier cette décision, je n'ai pas trouvé d'adjectif et je n'ai pas envie d'être trop violent ou accusatoire dans mes propos. On va dire que c'est... surprenant. Elle est parue samedi soir à 23h36, je l'ai découverte dimanche matin.Jeudi, le Comex avait au contraire assuré qu'on conservait le classement en vigueur. Je n'ai eu aucun contact avec la FFF et si vous lisez leur résumé, rien n'est clair. Ils disent simplement que si le classement n'est pas capable de départager deux équipes, d'autres critères seront imposés. Or dans notre cas, le classement départage normalement l'égalité avec le nombre de buts marqués !