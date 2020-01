So Foot • 29/01/2020 à 13:00

Bruno Irles : "Je suis aussi fier de la vie d'un de mes joueurs devenu concierge que de celle de Carrasco"

De sa courte carrière de joueur à sa longue expérience de formateur, Bruno Irles a franchi peu à peu les étapes pour s'offrir une carrière naissante d'entraîneur. Aujourd'hui à la tête du Pau FC, qui lutte pour l'accession en Ligue 2 et s'offre ce mercredi en Coupe de France une affiche de prestige contre le PSG, l'ancien Monégasque dévoile quelques facettes décisives de son apprentissage.

J'ai tiré des enseignements de tous les entraîneurs que j'ai croisés. De Pierre Tournier et Paul Pietri qui m'ont accueilli au centre de formation. De Domenech, Lemerre et Jodar que j'ai eu dans les équipes de France de jeunes. Le seul que je n'aie pas suffisamment connu, c'est Wenger, qui m'a lancé en professionnel. C'est un regret de ne pas l'avoir vu travailler. Mais que ce soit le management de Tigana pour tout le temps maintenir un groupe concerné, l'analyse de Puel et sa volonté de toujours donner le meilleur de lui-même à l'entraînement, la façon de responsabiliser les joueurs de Domenech, l'aspect motivationnel de Deschamps dans ses causeries : ce sont différents points qui m'ont inspiré. Les entraîneurs que j'ai eus dans mon premier club, l'ACL Mably, m'ont aussi apporté un côté familial, humain.