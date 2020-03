Bruno Guimarães, déjà adopté par l'Olympique lyonnais

Même si son match contre Saint-Étienne a été contrasté entre une première période lumineuse et une seconde plus laborieuse, il n'aura fallu que trois matchs à Bruno Guimarães pour s'adapter et se faire adopter par l'Olympique lyonnais. Une histoire de 39 et de sang neuf.

Taxi Dreamer

Il s'en est fallu de peu pour que les supporters lyonnais ne puissent voir ça. Car à quelques détails contractuels, à quelques coups de fil, à quelques attentions, Bruno Guimarães aurait pu tomber dans l'escarcelle duSimeone et de l'Atlético. Lui, le milieu d'un autre club athlétique, celui de Paranaense, a avoué vouloir de prime abord faire connaissance avec l'Europe avec les, avant de s'engager avec l'Olympique lyonnais cet hiver. ", confiait le Brésilien au micro du Canal Football Club." Et s'il apparaît aujourd'hui avec le 39 dans le dos, ce n'est en aucun cas pour le faire passer pour un gamin en post-formation. À l'inverse, l'OL a dû expressément demander à la LFP une dérogation pour que ce numéro puisse lui être attribué, alors que le 30 est le maximum autorisé pour les joueurs sous contrat professionnel.Le jeu en valait la chandelle, puisque cela fait partie des petites délicatesses faites par le club de Jean-Michel pour que le mariage à plus de 20 millions d'euros d'indemnités soit heureux. En effet, ce fameux 39 est un symbole pour la famille Guimarães, puisqu'il correspond à l'immatriculation flanquée sur le taxi que son père conduit depuis 22 ans. ", racontait Dick Gómez Rodríguez Moura à" Son compatriote Juninho le savait et Bruno Guimarães n'a rien eu besoin de demander en posant le pied en France. Comme quoi, les belles histoires peuvent parfois commencer