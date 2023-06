Bruno Genesio : « Un dénouement incroyable »

Pep a encore frappé.

Après la victoire de Rennes sur la pelouse de Brest ce samedi soir dans le derby breton (1-2), qui assure la quatrième place et donc la qualification en Ligue Europa, Bruno Genesio, l’entraîneur de Rennes, n’a pas caché son bonheur : « Il y a que le football pour nous faire vivre ce genre d’émotions. Maintenant que c’est terminé, je suis très content. C’est un dénouement incroyable. Finir quatrième alors que Lille allait à Troyes, c’était imprévisible, mais par rapport à la saison que l’on a vécue, c’est mérité. On a montré une sacrée force de caractère pour surmonter les difficultés et terminer comme on l’a fait. » …

TM, à Le Blé pour SOFOOT.com