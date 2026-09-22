Bruno Genesio souhaiterait des explications de la part de Frank McCourt

Le linge sale se lave devant tout le monde. C’est visiblement le souhait de Bruno Genesio qui, d’après Foot Mercato, exhorterait Frank McCourt à s’exprimer publiquement afin de clarifier la situation du club vis-à-vis des suiveurs de l’Olympique de Marseille. Mais le propriétaire du club ne serait pas vraiment favorable à tel communiqué , au grand dam de son entraîneur.

Pour rappel, l’OM fait face à de nombreux problèmes économiques, qui l’ont notamment empêché de recruter durant cet été. Genesio aurait notamment été déçu de la réalité de la situation, puisqu’au moment de signer son contrat, un budget lui aurait été soumis, sans finalement l’obtenir.…

AB pour SOFOOT.com