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Bruno Genesio se contente de la victoire
information fournie par So Foot 11/10/2026 à 23:54

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Bruno Genesio se contente de la victoire

Bruno Genesio se contente de la victoire

Le verre à moitié plein. L’Olympique de Marseille n’a pas franchement brillé dans le jeu sur la pelouse de Troyes ce dimanche soir. Mais l’Olympique de Marseille s’est imposé pour la première fois depuis le 21 août et s’est extirpé de la zone de relégation. C’est à peu près tout ce que retiendra Bruno Genesio de sa soirée dans l’Aube . « Casser cette spirale négative, c’était le plus important ce soir. Il fallait renouer avec la victoire, on en avait fortement besoin. Non seulement pour les points, mais aussi pour la confiance » , a-t-il affirmé au micro de Ligue 1+.

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