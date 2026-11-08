Bruno Genesio rend hommage à Keyliane Abdallah
La leçon a été retenue. De retour avec les A après sa semaine passée en réserve, Keyliane Abdallah a été lancé en fin de match face à Lens par Bruno Genesio. Un coaching gagnant puisque c’est bien le jeune olympien qui a offert la victoire à l’OM (1-2). De quoi rendre fier son entraîneur.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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