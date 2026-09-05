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Bruno Genesio ou l’éloge de la non-ambition
information fournie par So Foot 05/09/2026 à 22:06
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Bruno Genesio ou l’éloge de la non-ambition

Bruno Genesio ou l’éloge de la non-ambition

Avant de recevoir le Paris FC ce dimanche soir, Bruno Genesio a balayé d’un revers de la main les objectifs habituels attendus par le public marseillais. Épuisé par un mercato qui a failli le faire partir prématurément, l’entraîneur olympien joue désormais la carte de la (fausse) modestie. De quoi s’offrir une saison sans pression ?

Les supporters de l’AJ Auxerre qui ont connu le règne de Guy Roux ne s’en souviennent que trop bien. Même avec un effectif objectivement capable de jouer les challengers en Coupe d’Europe, de l’entraîneur bourguignon avait toujours le même objectif à chaque début de saison : le maintien en Ligue 1. Si cette fausse modestie est devenue une marque de fabrique dans l’Yonne, du côté de Marseille, il semblerait que Bruno Genesio s’en soit inspiré à quelques jours de recevoir le Paris FC en clôture de la troisième journée de Ligue 1.

Ce vendredi en conférence de presse, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille est revenu sur le mercato du club olympien, lequel s’est soldé par onze départs et aucun recrutement. Une rareté dans le top 5 européen, puisque seul l’Athletic Club de Bilbao se trouve dans la même situation. Pour expliquer cette nouvelle bizarrerie olympienne, il faut se tourner vers la situation financière critique du club qui a conduit la direction à pratiquer une cure d’austérité sous la forme d’une réduction de la masse salariale pour faire face au cadre imposé par la DNCG et l’UEFA. Ainsi, le président Stéphane Richard a confirmé sur les antennes de RMC que celle-ci avait baissé d’environ 35% par rapport à la saison dernière, ce qu’il qualifie d’effort « gigantesque, du jamais-vu dans l’histoire du club ». Et forcément, cela se ressent sur les objectifs sportifs.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

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