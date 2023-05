information fournie par So Foot • 15/05/2023 à 12:29

Bruno Genesio n’estime « pas nécessaire » d’organiser une journée contre l’homophobie

Chacun y va de sa fine analyse…

La journée de lutte contre l’homophobie organisée ce week-end fait beaucoup parler. Et si, du côté du Stade rennais, aucune absence due à ce mouvement n’était à déplorer chez les joueurs, Bruno Genesio a tenu à donner son avis sur cette opération de sensibilisation en conférence presse, après le succès des siens face à Troyes ce dimanche (4-0) : « Je vous le dis, on est contre toutes les formes de discriminations, mais je ne suis pas certain que ce soit nécessaire de faire une journée contre l’homophobie. » …

MLM pour SOFOOT.com