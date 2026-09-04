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Bruno Genesio est soulagé sur le cas Igor Paixao
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 15:02
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Bruno Genesio est soulagé sur le cas Igor Paixao

Bruno Genesio est soulagé sur le cas Igor Paixao

Ouf. Présent en conférence de presse à deux jours de la réception du Paris FC pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, Bruno Genesio a donné l’impression de s’être délesté d’un sacré poids : celui du dossier Paixao.

L’ailier brésilien était annoncé en partance pour Sunderland durant les dernières heures du mercato, le board olympien comptant sur sa vente pour renflouer des caisses déficitaires. L’ancien technicien du Stade rennais s’est exprimé : « C’était un des joueurs très importants que je souhaitais garder. Il y en avait d’autres mais lui c’était très chaud jusqu’au bout. Ce qui compte, c’est le talent. Il en faut pour avoir des résultats. c’était important de garder un joueur comme Igor. Dans ce domaine, on n’a pas pléthore de joueurs. »

MB pour SOFOOT.com

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