Bruno Genesio, démission impossible

Malgré le cinquième revers en six rencontres, l'OM a livré la meilleure partie depuis la reprise du championnat, face au double champion d'Europe parisien. Des motifs d'espoirs sur lesquels Bruno Genesio doit capitaliser au retour de la trêve internationale pour repartir de l'avant, sans quitter le navire.

Si au retour de la trêve internationale qui s’avance, le vent fera craquer les branches et la brume viendra dans sa robe blanche comme le rappelle Francis Cabrel dans Octobre , l’OM arrivera déjà au carrefour de sa première partie de saison. Après avoir enchaîné les prétendants au podium depuis le mois d’août, les Olympiens vont enfin démarrer leur championnat, celui contre les équipes promises au ventre mou de la Ligue 1 et celles qui lutteront pour le maintien. Des ambitions éloignées de celles promises par la direction à Bruno Genesio au moment de son arrivée dans la cité phocéenne mais dont il faudra désormais s’accommoder.

Un trêve internationale pour tout mettre à plat

L’OM continue de s’enfoncer dans les tréfonds du classement avec une 17 e place au moment de la première trêve internationale de cette saison 2026-2027, après la défaite dans le Classique (1-2). Alors que le club olympien réalise le plus mauvais début de saison de son histoire, les rumeurs d’un départ du tacticien de 60 ans continuent d’enfler. Une situation sur laquelle est revenue Genesio au micro de Ligue 1+ après le coup de sifflet final.…

Par Léna Bernard, au Vélodrome pour SOFOOT.com