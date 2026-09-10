Bruno Genesio dédramatise les problèmes défensifs de l'OM

Genesio mise sur la fameuse calinothérapie. Interrogé en conférence de presse sur le niveau de son arrière-gard e à la veille de la rencontre face au Stade rennais au Roazhon Park, Bruno Genesio s’est montré conciliant envers ses défenseurs centraux qui ont déçu lors des deux derniers revers du club phocéen.

« On va continuer à mettre en place ce qu’on souhaite développer , assure ce bon vieux Pep. J’ai lu des critiques sur la charnière, à juste titre ou pas. On connaît l’importance de la complicité d’une charnière centrale. On ne peut pas du jour au lendemain avoir une complicité à ce poste. C’est notre travail de faire progresser le jeu de notre équipe. On ne va pas révolutionner ce qu’on a fait depuis le début de la saison. » …

MB pour SOFOOT.com