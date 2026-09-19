Bruno Genesio compatit avec les supporters avant le Classique

L’union sacrée est-elle encore possible ? À la veille du Classique face au PSG, Bruno Genesio s’est présenté face à la presse dans un contexte difficile pour son OM , qui reste sur quatre défaites de rang. Au point que le stade Vélodrome n’affichera pas complet pour le choc. « Je comprends la colère des supporters. Dans le contexte actuel du pays, c’est encore plus important d’avoir l’équipe qu’on supporte qui gagne. Je sais ce que c’est que d’être supporter. On est les premiers touchés. Je trouve même qu’ils ont fait preuve d’une grande patience et d’une grande indulgence » , les a brossés dans le sens du poil le technicien à 24h du grand rendez-vous.

Avant d’en remettre un couche, à la suite d’une question portant sur comment regagner leurs cœurs : « Le point commun à toutes ces situations dans les clubs où je suis passé, c’est la solidarité de tout le monde. C’est ce que j’ai connu à Lille. On a senti une unité qui a fait qu’on a surmonté ces difficultés. L’important est de garder le cap, d’être lucides sur nos difficultés et de continuer à travailler. » …

TB pour SOFOOT.com