Bruno Genesio : « Ça doit être une leçon pour tout le monde au club »

Le Stade rennais de ses cendres.

Réduit à dix une heure durant et peu convaincant depuis le début de saison, Rennes a sorti les muscles pour s’imposer face au Panathinaïkos (3-1) ce jeudi soir. Sur son banc, Bruno Genesio était forcément ravi de la réaction de ses hommes : « J’insiste peut-être lourdement, mais dans le sport de haut niveau, il y a un aspect essentiel : la motivation, l’engagement, la solidarité. » Rassuré par cette victoire autant que par le comportement de ses joueurs, le technicien breton déroule ensuite : « Quand on a eu ces valeurs-là on a gagné, quand on les a moins eues on n’a pas gagné. Ça doit être une leçon pour tout le monde au club, et on ne doit pas s’arrêter là. On a à progresser dans beaucoup de domaines, mais si on a ça, on va y arriver. » …

FP pour SOFOOT.com