Bruno Fernandes victime d'un cambriolage

Sale soirée. Alors que les Red Devils coulaient à Côme mardi soir (4-1), Bruno Fernandes a constaté que son domicile dans le sud de Manchester avait été cambriolé durant son absence.

Un mode opératoire précédemment observé

Selon les déclarations de la police du Cheshire à divers médias britanniques trois malfaiteurs ont profité de l’absence du capitaine mancunien pour pénétrer dans sa demeure aux alentours de 20h30 mercredi, emportant des bijoux et d’autres objets de valeur . Alertée par le voisinage, la police est arrivée trop tard sur les lieux et n’a pas pu appréhender les malfrats.…

LB pour SOFOOT.com