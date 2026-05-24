Bruno Fernandes s'offre un sacré record

Il ne pouvait pas ne pas saisir cette opportunité.

Élu meilleur joueur de la saison en Angleterre ce samedi, Bruno Fernandes a bouclé son exercice de Premier League de la meilleure des manières : ce dimanche, à Brighton, le Portugais a délivré une nouvelle passe décisive à Patrick Dorgu. Il s’agissait là de son 21 e caviar de l’année, et le maestro des Red Devils est ainsi devenu le meilleur passeur de l’histoire sur une saison du championnat anglais , dépassant désormais Thierry Henry et Kevin De Bruyne, qui avaient tous les deux atteints 20 offrandes, respectivement en 2002-2003 et en 2019-2020.…

AL pour SOFOOT.com