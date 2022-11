Bruno Fernandes, retour en grâce

Auteur d'un doublé face à l'Uruguay (2-0), Bruno Fernandes a été le grand artisan de la victoire et de la qualification du Portugal pour les huitièmes de finale. À l'image du début de Coupe du monde du milieu de Manchester United qui rayonne au Qatar.

Quand je pense à Fernandes...

À quoi se joue un trophée d'homme du match ? À pas grand-chose. À quelques millimètres et dix minutes plus précisément. Car si Cristiano Ronaldo avait les cheveux un peu plus longs et que Fernando Santos l'avait laissé sur le terrain, c'est son nom qui aurait été affiché à deux reprises sur le tableau d'affichage. Sauf que ce n'est pas le cas et c'est bien Bruno Fernandes qui a vu son centre finir au fond des filets de Sergio Rochet et qui a doublé la marque sur un penalty qu'il a lui-même obtenu dans les arrêts de jeu. Une récompense logique, d'autant plus que le milieu de Manchester United n'est pas passé loin du triplé en fin de match avec une volée repoussée par le portier uruguayen et une frappe qui s'écrase sur le poteau. Et tant pis si son premier but n'était pas volontaire comme il l'a confié au coup de sifflet final :Sauf que c'est bien lui qui a vu son nom être inscrit sur le tableau d'affichage et non celui de CR7.Quatre jours plus tôt, c'est bien Cristiano Ronaldo qui avait eu le droit de poser avec le trophée d'homme du match sponsorisé par Budweiser après la victoire face au Ghana (3-2). Pourtant, cela n'aurait pas été choquant de voir Bruno Fernandes le remporter. Car s'il n'avait pas fait trembler les filets, l'ancien du Sporting Portugal était reparti du Stadium 974 de Doha avec deux passes décisives pour servir sur un plateau João Félix et Rafael Leão. Après deux matchs, le bilan de Bruno Fernandes est donc de deux buts et deux passes décisives. Seul Kylian Mbappé (3 pions, 1 offrande) fait aussi bien dans ce Mondial 2022. Plus que les statistiques, c'est dans le jeu que le vice-capitaine de Manchester United régale depuis le début de la Coupe du monde. À la récupération, à l'organisation, à la construction, à la bagarre, à la contestation, Bruno Fernandes est partout, quand son compère Bernardo Silva, lui, se fait légèrement plus discret. Il faut dire que le natif de Maia avait donné le ton avec un doublé face au Nigeria (4-0) lors du seul match de préparation avant la