 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bruno Fernandes fait mariner Manchester United
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 12:39

Ajouter Boursorama à vos sources

Bruno Fernandes fait mariner Manchester United

Bruno Fernandes fait mariner Manchester United

Non merci. C’est peut-être la réponse offerte par Bruno Fernandes à ses dirigeants qui souhaitent le prolonger. Le meneur de jeu portugais n’en est pas à son coup d’essai en matière de refus puisque c’est déjà la deuxième fois qu’il dirait non une prolongation selon Sky Sports.

Face à l’instabilité chronique et la pénurie de résultats qui secouent Manchester United depuis de nombreux mois, Fernandes pourrait être tenté de regarder ailleurs, à 32 ans et au bout d’une huitième saison à Old Trafford. Si la situation demeure en l’état, l’international portugais pourra s’engager librement avec n’importe quel club dès janvier, le contrat de l’ancien du Sporting prenant fin le 30 juin prochain.…

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe du monde de la FIFA 2026 - Seizièmes de finale - États-Unis contre Bosnie-Herzégovine
    Football-Pochettino va quitter la sélection américaine pour succéder à Carrick sur le banc de Manchester United
    information fournie par Reuters 13.11.2026 13:35 

    PARIS, 13 novembre (Reuters) - L'Argentin Mauricio Pochettino va succéder ‌à Michael Carrick au poste d'entraîneur de Manchester United après encore deux matches à ​la tête des États-Unis, ont annoncé vendredi le club anglais et la sélection américaine. "Mauricio ... Lire la suite

  • Zidane face à ses chantiers tactiques chez les Bleus
    Zidane face à ses chantiers tactiques chez les Bleus
    information fournie par So Foot 13.11.2026 13:14 

    Les trente dernières minutes complètement loupées de l'équipe de France en Italie ce jeudi soir, menant à la première défaite de l'ère Zidane (3-1), ont fait apparaître les premières lacunes tactiques d'un groupe certes loin d'être complet. Toujours est-il que ... Lire la suite

  • Jack Grealish présente ses excuses
    Jack Grealish présente ses excuses
    information fournie par So Foot 13.11.2026 13:05 

    L’heure est au pardon. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux et relayé par son club ce jeudi, Jack Grealish a présenté ses excuses aux fans d’Everton. Le milieu offensif avait été écarté du groupe par David Moyes suite à un fâcheux souci d’assiduité lors ... Lire la suite

  • L'ancien avocat de Mateta lui réclame plus d'un demi million d'euros
    L'ancien avocat de Mateta lui réclame plus d'un demi million d'euros
    information fournie par So Foot 13.11.2026 12:33 

    Une belle brésilienne. Depuis cinq ans, Jean-Philippe Mateta se bat contre son ancien avocat, Pierre-Henri Bovis, qui lui réclame 540 000 euros d’honoraires. Un « contentieux classique de succession d’avocat » , explique L’Équipe , entre un joueur qui « multiplie ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank