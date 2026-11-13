Bruno Fernandes fait mariner Manchester United

Non merci. C’est peut-être la réponse offerte par Bruno Fernandes à ses dirigeants qui souhaitent le prolonger. Le meneur de jeu portugais n’en est pas à son coup d’essai en matière de refus puisque c’est déjà la deuxième fois qu’il dirait non une prolongation selon Sky Sports.

Face à l’instabilité chronique et la pénurie de résultats qui secouent Manchester United depuis de nombreux mois, Fernandes pourrait être tenté de regarder ailleurs, à 32 ans et au bout d’une huitième saison à Old Trafford. Si la situation demeure en l’état, l’international portugais pourra s’engager librement avec n’importe quel club dès janvier, le contrat de l’ancien du Sporting prenant fin le 30 juin prochain.…

MB pour SOFOOT.com