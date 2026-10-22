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Bruno Fernandes allume Carrick, son entraîneur lui répond
information fournie par So Foot 22/10/2026 à 09:37

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Bruno Fernandes allume Carrick, son entraîneur lui répond

Bruno Fernandes allume Carrick, son entraîneur lui répond

Le groupe vit bien. Après avoir pris une sacrée claque à Côme, United est plus que jamais en crise, surtout au vu du début de saison très moyenasse des Red Devils , avec seulement sept points en championnat. L’idylle entre Carrick et son équipe semble finie.

Surtout quand on écoute les déclarations du capitaine Bruno Fernandes après le match : « C’est une décision du staff de ne pas pratiquer de marquage individuel , de laisser parfois des espaces derrière et d’essayer de récupérer le ballon, mais parfois, quand on laisse trop le ballon à ces équipes, elles prennent confiance » , s’est-il exprimé au micro de TNT Sports.…

LP pour SOFOOT.com

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