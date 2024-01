Bruno Cheyrou officialise son départ de l’OL Groupe

L’ère Aulas est définitivement terminée.

Bruno Cheyrou était l’un des derniers rescapés de l’ère Jean-Michel Aulas à l’Olympique lyonnais. Directeur du recrutement du club entre 2020 et 2023, l’ancien international français (9 sélections) n’occupait plus aucun rôle dans l’organigramme de l’OL, depuis plusieurs mois déjà. Le groupe Eagle Football l’avait conservé dans son giron après l’arrêt de ses fonctions dans le club lyonnais, mais l’histoire est finie. Dans un message publié sur LinkedIn, l’ancien milieu de terrain a officialisé la nouvelle : « Après plus de trois années passées au sein de l’OL Groupe, il est temps pour moi d’écrire une nouvelle page professionnelle. J’ai été fier de travailler pour cette grande institution et des belles rencontres que j’ai pu y faire. Je souhaite le meilleur au club pour l’avenir. » …

QF pour SOFOOT.com