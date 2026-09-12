Brunner revient sur sa célébration polémique

Bélliqueux. Auteur d’un but exceptionnel à la 71 e minute lors du nul entre Monaco et Strasbourg ce samedi (1-1), Paris Brunner a créé une polémique suite à sa célébration . Dans celle-ci, le jeune attaquant monégasque mime un égorgement en direction de la tribune de la Meinau . Un geste qui n’a pas du tout été du goût des supporters adverses, qui l’ont copieusement sifflé dans les minutes qui ont suivi avant de s’ indigner de son comportement sur les réseaux sociaux .

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TM pour SOFOOT.com