Brune Poirson dénonce le "populisme vert" de certains responsables politiques

Dans un entretien au Figaro, la secrétaire d'État à la Transition écologique reproche à ses opposants de faire passer le "réalisme" écologique du gouvernement "pour un manque d'ambition", ce qui "est extrêmement dangereux à moyen terme".

La secrétaire d'État à la Transition écologique Brune Poirson le 8 octobre 2019 au Costa Rica. ( AFP / EZEQUIEL BECERRA )

Après avoir fait l'objet d'un accord le 8 janvier entre sénateurs et députés en commission mixte paritaire, le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire doit revenir ce mardi 21 janvier à l'Assemblée nationale. "Concrètement, l'idée est de passer du tout jetable au tout réutilisable , avec le développement du vrac, de la réparation, de la réutilisation des produits et la lutte contre l'obsolescence programmée", explique à cette occasion la secrétaire d'État à la Transition écologique dans les colonnes du Figaro .

Alors que le gouvernement a été critiqué pour son manque d'ambition, l'interdiction du plastique à usage unique étant programmé pour 2040, Brune Poirson leur oppose le réalisme. "Si le gouvernement est trop brusque, les Français se sentiront piégés et rejetteront la mesure", explique Brune Poirson, assurant que "dans les faits, nous sommes un des pays qui vont le plus loin sur l'interdiction du plastique à court terme."

Le renoncement VS le réalisme

La ministre met par ailleurs en garde contre "un populisme vert" , porté par "des responsables politiques prêts à faire croire n'importe quoi en suggérant que tout est faisable en un claquement de doigt". Elle pointe un mouvement qui "vise, soit à utiliser l'écologie comme excuse pour casser le système actuel", en référence "à l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis et Yannick Jadot à EELV", "soit à vanter une écologie du repli, dont le projet secret est de refermer la France sur elle-même et de l'isoler, comme le souhaite Marine Le Pen".

Selon Brune Poirson, le discours de ces opposants se résume par: "Ici on pourrait faire passer à 100% d'énergies renouvelables en quelques années, là on pourrait supprimer tous les plastiques jetables en autant de temps"."Face à eux, tout discours rationnel sur l'écologie est interprété comme un renoncement", a déploré la secrétaire d'État, en reprochant à ses adversaires d'utiliser "l'angoisse créée par l'urgence climatique pour pousser les Français à y répondre par la précipitation".

"Or, faire passer le réalisme pour un manque d'ambition est extrêmement dangereux à moyen terme", a-t-elle encore considéré, en défendant la politique "réaliste" portée par Emmanuel Macron sur le sujet, "moins facile sur un plateau télé mais plus efficace pour la planète".

Une pique à Royal

Interrogée sur Ségolène Royal, qui entend lancer un mouvement de sauvegarde de la planète après avoir quitté son poste d'ambassadrice des pôles , la secrétaire d'État auprès d'Élisabeth Borne a répondu que ça la laissait "de glace".

"Rappelons que ce gouvernement s'occupe des dossiers qu'elle n'a pas gérés : l'écotaxe et les péages autoroutiers, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, Fessenheim", a-t-elle cinglé. "Voilà pour le décalage entre les paroles et les actes."