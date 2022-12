Brozović, poumon fumeur

Véritable caution de l'entrejeu croate, la sentinelle Marcelo Brozović surpasse en toute discrétion les attentes autour de lui dans ce Mondial. Marathonien impénitent et fumeur invétéré, celui qui assure les arrières de Luka Modrić sera en première ligne dans le combat de tranchée face à l'Argentine.

Argentine Croatie le 13/12/2022 à 20:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

Brozo, pas le clown

Si Luka Modrić est un Benjamin Button en puissance , c'est aussi parce que le triangle des Bermudes qu'il constitue avec Mateo Kovačić et Marcelo Brozović au milieu est une formidable fontaine de jouvence. Une ligne resserrée, qui dissèque l'influence des stars adverses et fait disparaître le cuir pendant de longues minutes. Il s'agit même duà en croire Zlatko Dalić, le sélectionneur des. Il est en tout cas très certainement le plus équilibré. Comme en 2018, la Croatie fait durer le plaisir et achève ses adversaires aux tirs au but. Comme en 2018, la Croatie a la possession, et dicte le tempo. Sa pointe basse, Brozović, en est le joueur de synthèse, et mérite au moins autant d'éloges que le Ballon d'or 2018. D'autant plus que ce dernier est arrivé pratiquement sans rythme au Qatar, la faute à des ischios grinçants et à un mois et demi de compétition manqué avec l'Inter.Avec la liquette à damier sur les épaules, en effet, c'est comme si la routine des très fournis week-ends italiens n'avait jamais été bousculée. Parfois nonchalant lors de ses premiers contacts avec le Calcio, le natif de Zagreb est irremplaçable avec les, et laisse encore ses pieds parler pour lui dans cette Coupe du monde. Deuxième meilleur récupérateur du Mondial (39 ballons), Brozović a comme à son… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com