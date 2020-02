Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brooklyn perd Irving et s'incline à Philadelphie, Trae Young fait le show Reuters • 21/02/2020 à 11:02









Brooklyn perd Irving et s'incline à Philadelphie, Trae Young fait le show par Matthieu Cointe (iDalgo) Les mauvaises nouvelles s'enchaînent à Brooklyn. Les Nets ont annoncé hier soir que Kyrie Irving ne jouera plus de la saison. Le meneur va subir une arthroscopie de l'épaule droite et sera de retour en automne prochain, avec Kevin Durant à ses côtés. Son équipe se déplaçait à Philadelphie dans la nuit et a été proche de faire l'exploit. Mais les Sixers, meilleur bilan à domicile en NBA (26-2), ont fini par s'imposer 112-104 après prolongation. Joel Embiid a inscrit 39 points et récupéré 16 rebonds. Les deux franchises sont bien installées dans le Top 8 et devraient atteindre les playoffs en avril. De son côté, Atlanta a créé la surprise contre Miami. Record de points en carrière pour Trae Young (50) qui a réussi 15 tirs à 3 points dans le match. Dans les autres rencontres de jeudi, Milwaukee est venu gagner à Detroit (126-106) avec un Giannis Antetokounmpo dans ses oeuvres (33 pts, 16 rbds). Houston a dominé Golden State grâce à son duo Harden - Westbrook (135-105), Sacramento a vaincu Memphis (129-125), tandis que Charlotte a infligé à Chicago sa septième défaite de suite (93-103).

