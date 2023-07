Brocantes et vide-greniers : les rendez-vous incontournables de l'été 2023

Les chineurs avertis se lèvent avant le jour. (© AFP)

Les brocantes, les vide-greniers et les salons d’antiquités foisonnent sur tout le territoire. Voici les grands rendez-vous où chiner en août et nos conseils pratiques pour acheter.

Ambiance de vacances oblige, on a vite fait de se laisser tenter pour un petit meuble ancien, de la vaisselle campagnarde ou un lampadaire années 70 vendus au prix fort.

Les prochains rendez-vous de l’été

Rougemont (25) : le 30 juillet. La Grande Fouille, un grand déballage d’antiquités et de brocante. Entrée : 2 euros.

Anglet (64) : les 1er et 2 août. Antiquaires et brocanteurs exposent au festival des chineurs. Entrée : 3 euros.

Allanche (15) : du 4 au 6 août. Grande foire à la brocante et aux antiquités. Entrée : 4 euros.

Aillant-sur-Tholon (89) : le 6 août. Grande foire aux puces, près de 600 exposants particuliers et professionnels réunis dans un environnement historique. Entrée libre.

La Chapelle-Naude (71) : le 6 août. Les Puces de la Grange Rouge. Entrée : 2 euros.

Lanvollon (22) : le 6 août. La foire aux Puces, le grand déballage de professionnels et de particuliers. Entrée libre.

Magnac-Lavalette-Villars (16) : le 6 août. Près de 200 exposants dans le parc du château de la Mercerie. Entrée libre.

Barjac (30) : du 11 au 15 août. Plus de 400 brocanteurs et antiquaires présents à la Foire aux antiquités et à la brocante. Entrée