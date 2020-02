Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brive dompte le LOU Reuters • 29/02/2020 à 23:04









Brive dompte le LOU par Matthieu Cointe (iDalgo) Le CA Brive s'est imposé face au LOU devant son public ce samedi au cours de la 17e journée de Top 14. Les Brivistes ont remporté la rencontre 30 à 16 après un match plein. Joris Jurand a inscrit un triplé en première période tandis que Thomas Laranjeira a enchaîné les transformations et les pénalités pour mettre son équipe sur de bons rails. À la pause, Brive menait 27 à 6. Les hommes de Jeremy Davidson manquent le bonus offensif de peu, à cause d'un essai marqué par les Lyonnais en toute fin de rencontre. Le CAB est 9e avec 33 points, à 8 points de Clermont, 6e. Le LOU reste deuxième mais laisse le Racing se rapprocher après la large victoire des Ciel et Blanc sur le Stade Rochelais dans l'après-midi (49-0). Les Rouge et Noir manquent aussi l'occasion d'empêcher Bordeaux Bègles de s'éloigner en tête du classement. L'UBB accueillera Castres demain.

