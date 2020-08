Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client British Open féminin : la sensation Sophia Popov Reuters • 23/08/2020 à 23:18









British Open féminin : la sensation Sophia Popov par Florian Burgaud (iDalgo) Classée n°304 au classement mondial, Sophia Popov, 27 ans, a remporté l'Open britannique féminin 2020 sur le parcours de Troon, en Écosse. C'est la première joueuse allemande à remporter un Majeur. Cette victoire sort un petit peu sortie de nul part parce que Popov s'est qualifiée pour ce British Open il y a seulement trois semaines : finalement, elle s'impose à -7 après les quatre tours grâce à, notamment, cinq birdies signés ce dimanche. La Thaïlandaise Jasmine Suwannapura termine deuxième à deux coups tandis que Perrine Delacour, 39e (+9), termine meilleure française. Du 10 au 13 septembre, l'ANA Inspiration, le deuxième Majeur de l'année, aura lieu sur le parcours du Missions Hills Country Club de Rancho Mirage, en Californie.

