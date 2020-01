Brigitte Macron : «On n'ignore pas les frustrations des Français»

Ni à l'Elysée, ni sur le plateau de TF1 à Boulogne-Billancourt, mais à Robert-Debré (Paris XIXe) : c'est dans ce CHU pédiatrique que Brigitte Macron, nouvelle présidente de la fondation des hôpitaux de France (chargée de l'opération « pièces jaunes »), a répondu aux questions de Gilles Bouleau, alors que la colère gronde dans les centres hospitaliers. « Je comprends le combat des soignants », assure-t-elle d'emblée. Enfermée à l'Elysée, la Première dame ? « La personne qui m'enfermera n'est pas née. Je suis dehors tous les jours ! » Même si elle confesse une relation un tantinet « biaisée » du fait de son statut d'épouse de président, elle certifie rester au contact, pour reprendre une terminologie macronienne. « On n'ignore pas les frustrations des Français. Les gens me disent qu'à partir du 15 du mois, c'est difficile, et qu'ils ne veulent pas de cela pour leurs enfants », enchaîne Brigitte Macron. Un coup de gueule ensuite : contre les réseaux sociaux et les violences anonymes qui s'y déversent. Anonymat d'autant plus intolérable que des enfants sont parfois ciblés. Régulièrement, c'est son mari qui en fait les frais. LIRE AUSSI > Tiphaine Auzière avocate à la CFDT ? La fille de Brigitte Macron au cœur d'une intoxEt parfois, c'est lui-même, qui par certaines phrases choc ou cavalières, enflamme la Toile. Une, particulièrement, colle comme le sparadrap du capitaine Haddock à son quinquennat : en septembre 2018, il avait invité un jeune chômeur « à traverser la rue » pour trouver du travail. Des mots qui lui valent depuis un procès en arrogance. « Quand je trouve qu'il a fait une erreur, je lui dis [...] C'est compliqué de dire à un jeune homme une phrase comme celle-là », reconnaît la Première dame, qui tente de la justifier : « La veille, on était au restaurant, et le restaurateur nous a dit qu'il donnerait du travail au premier qui traverserait la rue, ...