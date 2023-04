information fournie par So Foot • 15/04/2023 à 18:23

Brighton glace Chelsea, Tottenham et Everton également battus

Dominé par Brighton, Chelsea a cédé pour le retour de Lampard à Stamford Bridge, malgré une ouverture du score précoce. Tottenham a également perdu contre Bournemouth. Fulham, Palace et Wolverhampton se sont imposés.

« Welcome home super Frank. » Défait à Wolverhampton puis Madrid, Lampard retrouvait son public de Stamford Bridge pour son deuxième passage sur le banc de Chelsea. Avec à l’arrivée une troisième défaite. Si Brighton prend les choses en main dès les premiers instants, à l’image de la barre trouvée par Ferguson, Gallagher inscrit le premier but dans l’ouest de Londres depuis quatre matchs avec une grande réussite. Mais la persévérance de la bande de Roberto De Zerbi va finir par payer. Capitaine d’un jour, Kepa retarde l’échéance après un festival de Mitoma puis devant Ferguson, mais s’incline sur la tête à bout portant de Welbeck, tout juste entré en jeu. Même physionomie après le repos, Enciso se joue des largesses londoniennes mais échoue sur le poteau, avant de voir Welbeck frapper au-dessus. Mais l’heure de gloire du Paraguayen arrive finalement avec cette frappe sublime envoyée de 25 mètres dans la lucarne et célébrée comme il se doit. Dominé – presque – tout du long, Chelsea continue de s’enfoncer dans la médiocrité.

Bournemouth renverse Tottenham, Wolverhampton fait tomber Brentford

Londres toujours, Tottenham a également perdu à la maison dans un match retardé après que le bus des visiteurs ait été bloqué dans les bouchons. Les Spurs se lancent pourtant parfaitement grâce à Son, qui claque son 101 e pion en PL malgré un Stephens venu se jeter. Les Cherries recollent pourtant avant la pause grâce à Viña, qui concrétise une récupération haute. Puis prennent l’avantage par Solanke, à la conclusion d’une attaque rapide jusque dans la surface. Kane, Perišić ou Son essaient d’inverser la tendance mais c’est finalement Danjuma, de l’entrée de la surface, qui pense glaner un point pour les siens. C’était sans compter sur un dernier renversement de situation avec l’ancien lorientais Dango Ouattara, qui marque après un crochet dévastateur sur Højbjerg et offre un peu d’air à une équipe de Bournemouth en meilleure forme.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com