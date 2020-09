Bridgestone: "Voyez les premiers de corvée comment ils sont remerciés!", s'indigne Philippe Martinez

Le leader de la CGT appelle à "être ferme" sur la question des contreparties aux aides publiques, après l'annonce de la fermeture du site industriel du Pas-de-Calais.

Philippe Martinez, le 14 septembre 2020, à Montévrain. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Du point de vue du patronat, rien n'a changé". Philippe Martinez a déploré la fermeture annoncée de l'usine Bridgestone de Béthune, s'indignant du manque d'exigences à l'égard des grands groupes au détriment des salariés. Pointer du doigt les entreprises bénéficiaires d'aides publiques et qui licencient "n'est pas suffisant", a ainsi estimé le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, jeudi 17 septembre sur LCI . "Il y a possibilité de créer des procédures pour être plus exigeant vis-à-vis des entreprises. Ça ne suffit pas de râler, d'être en colère ou de montrer du doigt. Il faut plus que ça", a déclaré Philippe Martinez, en jugeant insuffisant "le fameux" procédé du "name and shame" (désigner et blâmer) à l'encontre des entreprises.

"Il faut être plus vigilant"

La CGT réclame "le contrôle des aides publiques" versées aux entreprises et "demande un genre de pacte, 'tu touches de l'argent (public), combien d'emplois tu crées'. (...) Le gouvernement, quand il parle de contreparties, c'est 's'il vous plaît, soyez gentils'", mais "ce n'est pas suffisant", a considéré le leader syndical. "C'est bien que les politiques s'indignent aujourd'hui" de la décision de Bridgestone "mais il faut être plus vigilant quand on nous promet des choses et il faut vérifier qu'elles sont bien tenues", a-t-il insisté. "L'argent qu'on a donné avec le CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, ndlr), à quoi il a servi, est-ce qu'on a investi, modernisé?" La question des contreparties aux aides publiques, "c'est posé encore dans le plan de relance" et "c'est pour ça qu'on parle de conditionnalité des aides", a-t-il souligné.

"Des aides publiques, il y en a beaucoup aux entreprises et, du jour au lendemain, elles font ce qu'elles veulent", a déploré Philippe Martinez. "Il faut être plus ferme. Il faut que ce soit notifié", il faut préciser "combien d'emplois, quels investissements, comment vous aidez à la préservation de la planète, un genre d'accord, conclu, écrit noir sur blanc, avec des sanctions, des amendes pour les entreprises qui ne respectent pas, non seulement rendre l'argent mais avoir des amendes", a-t-il détaillé. Depuis la crise sanitaire, "le moins qu'on puisse dire, et l'exemple de Bridgestone en est un admirable, c'est que du point de vue du patronat, rien n'a changé", a-t-il regretté. "Voyez les premiers de corvée comment ils sont remerciés!" .