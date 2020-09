Bridgestone: "Tous ceux qui acceptent le libre-échange sont complices !", fustige François Ruffin

Le député de La France insoumise a tancé les "pleurnicheurs" du gouvernement dont il pointe la responsabilité dans les fermetures de sites industriels en France.

François Ruffin, le 29 novembre 2020, à Paris ( AFP / STR )

"On sait très bien que ces multinationales, ce sont des fauves". François Ruffin a commenté la fermeture annoncée de l'usine Bridgestone de Béthune s'en prenant aux "cyniques" du gouvernement dont il fustige les réactions de "pleunicheurs". Le député a ainsi accusé les gouvernements successifs d'avoir "trahi" et d'être les "complices" de multinationales comme le groupe japonais de pneumatiques qui a annoncé la prochaine fermeture de son site du Pas-de-Calais. "Ca fait trente ans que ça dure, qu'on entend les mêmes pleurnicheurs", a lancé l'élu de la Somme sur BFMTV et RMC jeudi 17 septembre, faisant référence aux réactions outrées du gouvernement à cette annonce encore qualifiée de "révoltante" jeudi par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. "

"Aujourd'hui, c'est le libre-échange ou pas le libre-échange"

Moi je considère que les traîtres, les cyniques, les menteurs, c'est le gouvernement. Ce sont les anciens ministres, les ministres qui ont ces propos-là (...) ces gens-là sont les complices des multinationales", a-t-il souligné, les appelant à remettre en cause les accords en cours tels que celui entre l'UE et le Mercosur, ou le Ceta. "Aujourd'hui, c'est le libre-échange ou pas le libre-échange. Tous ceux qui acceptent le libre-échange sont complices de Bridgestone!", a t-il accusé.

"On sait très bien que ces multinationales, ce sont des fauves. S'ils ont la possibilité d'aller chercher un coût du travail qui est plus bas en Pologne (...) ou en Chine, elles le feront. Donc maintenant, face aux fauves, il y a deux solutions: ce n'est pas de faire la morale, on ne fait pas la morale à un fauve. Par contre on lui met une cage, c'est-à-dire on nous protège", en citant comme mesures "des quotas d'importation, des taxes aux frontières, des barrières douanières et des taxes kilométriques" .