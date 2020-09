Bridgestone : le RN juge Xavier Bertrand "complice"

Le député du Rassemblement National (RN) Sebastien Chenu lors d'une conférence de presse à Paris le 3 mars 2020 ( AFP / Ludovic Marin )

Le porte-parole du RN Sébastien Chenu a accusé dimanche le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, d'être "complice" du sort de l'usine Bridgestone de Béthune (Pas-de-Calais), à la veille d'une réunion lundi entre gouvernement, élus et syndicats de l'usine.

"Ou bien Xavier Bertrand ne savait pas que Bridgestone allait fermer, et c'est très grave parce que les ouvriers le savaient, et alors il est déconnecté, ou il le savait et il est complice", a affirmé M. Chenu, par ailleurs élu des Hauts-de-France, lors de l'émission Dimanche en politique sur France 3.

Xavier Bertrand a assuré pour sa part sur Europe 1 avoir alerté depuis plusieurs mois sur les risques entourant ce site employant 863 personnes, et dont le géant japonais du pneu a annoncé la fermeture.

Selon M. Chenu, "quand on signe des accords de libre-échange avec la Corée et qu'on accepte qu'il y ait des livraisons de pneus moins chers, on ne se bat pas, on ment aux ouvriers. Tous ces gens-là, Emmanuel Macron, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, baratinent les ouvriers".

L'élu RN, dont le parti est le principal adversaire de M. Bertrand en vue des régionales de mars 2021 dans les Hauts-de-France, a accusé ce dernier de "courir les entreprises qui ferment dans les Hauts-de-France pour verser des larmes de crocodile, comme les autres parce qu'ils sont prisonniers d'une logique politique".

"Nous avons demandé qu'on crée un fonds pour la réindustrialisation des Hauts-de-France", a-t-il dit, "qu'on puisse diversifier la production de pneus. Les pneus écolos, la question du recyclage des pneus, la filière du pneu : rien n'a été tenté."

