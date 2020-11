Alors que le géant japonais du pneumatique a confirmé jeudi la fermeture de son site qui emploie 863 personnes, la ministre déléguée chargée de l'Industrie assure vendredi matin que le gouvernement "va leur mettre une pression incroyable pour nous laisser conduire le dossier et permettre de trouver des solutions de reprise en dehors d'eux".

La ministre chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher le 12 novembre 2020 à Béthune. ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Malgré le scénario alternatif proposés par le gouvernement, Bridgestone a confirmé jeudi 12 novembre la fermeture de son unité de production de Béthune qui emploie 863 personnes. "Ils ont rejeté le scénario que nous leur avions proposé, qui était un scénario douloureux, puisqu'ont maintenait l'activité sur le site mais qu'il fallait se séparer de 300 à 400 salariés", précise vendredi matin sur le plateau de BFM Business la ministre chargée de l'Industrie, parlant de "crève-coeur".

"Nous avions travaillé à un plan qui réduit le surcoût de l'usine. Bridgestone a fermé la porte, pour nous cette décision n'est pas responsable" , déplore la ministre, estimant que le géant japonais du pneumatique "n'est pas allé jusqu'au bout de l'exercice, qu'il ne l'a pas pris aussi sérieusement qu'il aurait du , de ce qu'on peut attendre d'un groupe qui a cette réputation internationale". "Maintenant, on va leur mettre une pression incroyable pour nous laisser conduire le dossier et permettre de trouver des solutions de reprise en dehors d'eux car ce site doit continuer à vivre", insiste-t-elle.

"On a commencé à lancer avec Business France un certain nombre de repreneurs. On s'est partagé le travail. Bridgestone, mais j'imagine que c'est leur intérêt, joue le jeu avec leurs propres experts pour retrouver un repreneur", précise-t-elle. Le manufacturier a affirmé jeudi dans la foulée de l'annonce de son départ avoir identifié "10 opportunités dont quatre projets déjà bien définis" dans la recherche d'un repreneur, se disant prêt à "céder le cas échéant le site à un concurrent".

"Nous avons devant nous six mois avant que l'usine ne soit amenée à fermer pour trouver des repreneurs, des projets industriels et des possibilités de reclassements pour les 863 salariés qui attendent des solutions", poursuit Mme Pannier-Runacher. "Je ne vais pas laisser tomber" les salariés , insiste-t-elle, mettant en avant la construction d'une usine de batteries électrique "à 20 minutes de Béthune qui va embaucher 2400 personnes", dans le cadre du projet porté par PSA et Total d'Airbus des batteries.