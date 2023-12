Brice Samba : « On a été timides »

Petite moisson à la Mosson.

Après trois victoires de rang, Lens a été tenu en échec à Montpellier ce vendredi (0-0). Une occasion ratée pour les Sang et Or, provisoirement cinquièmes, mais sous la menace directe de nombreux concurrents, comme l’OM. Brice Samba a même dû sortir le grand jeu, particulièrement face à Akor Adams (62 e , 67 e , 87 e ), pour préserver le score de parité. « On a été timides, on n’a pas pris d’initiatives. Pour gagner ce genre de matchs, il faut ce petit truc en plus qu’on n’a pas réussi à mettre ce soir » , a réagi le portier des Bleus au micro de Prime Vidéo.…

QB pour SOFOOT.com