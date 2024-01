Brice Samba et les tirs au but, une vraie histoire d’amour

Un héros sans cape, mais avec des gants.

Le RC Lens est tombé à Bollaert face à l’AS Monaco (2-2, 5-6 tab) ce dimanche lors des 32 es de finale de la Coupe de France malgré la grande forme de Brice Samba. Durant la séance de tirs au but, le portier des Sang et Or a plongé quasi-systématiquement du bon côté et a sorti trois parades. En vain puisque ses coéquipiers se sont souvent liquéfiés, Angelo Fulgini tirant directement dans le virage du stade lensois ou Adrien Thomasson butant mollement sur Radosław Majecki. S’il voit le parcours des siens s’arrêter plus tôt que prévu, Samba a, une fois de plus, prouvé sa facilité dans l’exercice.…

EL pour SOFOOT.com