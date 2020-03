Brice Maubleu : "Je me suis même fait charrier par ma femme"

Après la rencontre entre Caen et Grenoble vendredi dernier (2-0), Brice Maubleu expliquait avoir vécu une de ces "soirées noires" parfois réservées aux gardiens de but. En l'occurrence, le portier du GF38 s'est rendu coupable d'un but contre son camp gag : un ballon envoyé par sa propre main droite au fond de ses filets. Trois jours après les faits, le capitaine isérois ne se débine pas et revient sur cette soirée difficile.

Nous sommes revenus à l'entraînement avec de la déception par rapport à nos résultats sur les deux dernières semaines. Contre Châteauroux (défaite 0-1), il y avait vraiment moyen de prendre les trois points à domicile. Ce week-end, notre match était correct dans le contenu, mais on revient avec zéro point. Nous sommes très déçus, moi le premier. Il faut s'en remettre vite pour faire un bon résultat vendredi contre Valenciennes.Ah oui, je l'ai regardé. Et à vrai dire, c'est dur de dire si le ballon est vraiment rentré sur les images. Après, la décision a été prise et je ne me suis plus concentré là-dessus. C'est du passé.Je ne pense pas que cela ait une quelconque influence sur le but qui suit derrière. Nous avions bien travaillé sur la vidéo et je savais que le frappeur avait tendance à tirer de ce côté-là. Mon objectif, c'était de ne laisser filer aucune information mais malheureusement, je suis sans doute parti un peu trop tard et je suis pris de vitesse. Si j'étais parti plus vite, qui peut dire s'il n'aurait pas tiré de l'autre côté ? On peut s'interroger sur ce qu'on peut faire de mieux, mais en tant que gardien, il faut savoir vite évacuer les questions superflues. Il y a de la déception bien entendu, mais au moment où arrive le deuxième but, je pense à tout autre chose.À donner le ballon. Je le reçois depuis la droite et je veux renverser le jeu à gauche vers Jérôme Mombris.