Brexit : un «signal d'alarme historique» pour Macron

« Ce départ est un choc, un signal d'alarme historique pour l'Europe toute entière qui doit nous faire réfléchir. » A quelques heures de l'entrée en vigueur du Brexit, le départ effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne, Emmanuel Macron a tenu à envoyer un message solennel aux Français, un message vidéo court, diffusé dans les médias et sur les réseaux sociaux. Plus que jamais nous avons besoin d'Europe. Face à la Chine ou aux États-Unis, face à la transition climatique, nous avons besoin de plus d'Europe. Pour réussir à nous nourrir, pour faire face aux grandes transformations, nous avons besoin de plus d'Europe. pic.twitter.com/0v5SnvN5Je-- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 31, 2020 Le ton adopté par le président de la République était grave, presque sombre. « Ne nous le cachons pas, c'est un jour triste », a lancé Macron, qui, en choisissant « l'Hymne à la joie », l'hymne européen, le soir de sa victoire à la présidentielle, avait fait du renforcement de l'Union un projet clé de son quinquennat. Projet à travers lequel il se dresse aujourd'hui encore contre tous les partis eurosceptiques et surtout face au Rassemblement national. Et le chef de l'Etat d'enfoncer le clou : « C'est la première fois en soixante-dix ans qu'un pays quitte l'Union européenne », insiste-il, condamnant à la fois les mensonges et les simplifications qui ont fait le lit du vote britannique en faveur de ce départ, mais aussi les insuffisances des membres de l'UE. Ce « Brexit est possible [...] parce qu'aussi nous n'avons pas assez changé notre Europe », affirme-t-il.« L'avenir de notre pays ne passe pas par moins d'Europe. On a besoin de plus d'Europe, a de nouveau clamé le président français. Pour être plus forts face à la Chine et aux Etats-Unis, assurer une transition écologique... On ne pourra continuer à avancer que si on réforme en profondeur, avec une Europe plus ...