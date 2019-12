Brexit : un scrutin décisif ce jeudi

On saura jeudi soir -ou peut être vendredi matin si les résultats sont très serrés- si Boris Johnson a gagné son pari. Il aura en tout cas dû s'y reprendre à trois fois devant la Chambre des communes avant d'être autorisé à convoquer de nouvelles élections législatives (les troisièmes en quatre ans et demi).Le Premier ministre ne l'a jamais caché : il veut disposer d'une majorité à la Chambre des communes pour pouvoir enfin réaliser le Brexit, plus de trois ans après le référendum de juin 2016 qui avait vu la victoire à une courte majorité de 51,9 % du « Leave ».Aussi BoJo a-t-il inlassablement martelé son slogan durant ce gros mois de campagne : « Get Brexit done » (« faire le Brexit »). Il vient de déclarer qu'il est temps de « lancer les bulldozers » pour débloquer une situation dont il rend responsable le Parlement et les « politiciens ».La campagne a en outre été marquée par un nouvel attentat djihadiste meurtrier à London Bridge, ce qui a permis au locataire du 10 Downing Street de relancer son discours sur une limitation drastique de l'immigration à l'occasion de la mise en œuvre du Brexit. De quoi justifier son étiquette de populiste qui le dispute désormais avec sa réputation de menteur patenté.Vote utilePrincipal opposant à Johnson, le chef du Parti travailliste a tenté de porter le débat sur le terrain économique en présentant un robuste programme social. Pointant du doigt le délabrement du Service public de santé (NHS) -illustré à la veille du scrutin par les photos choquantes d'un enfant malade gisant dans un couloir d'hôpital- et des services publics en général, Jeremy Corbyn promet de remettre à flot les services publics mais aussi de nationaliser une partie de l'économie, des chemins de fer à certaines industries.Les louvoiements de Corbyn sur le Brexit ont fait perdre beaucoup de crédibilité à son parti. « Il a voulu ménager sa base électorale du nord de ...