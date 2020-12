Brexit : "Quoi qu'il arrive, la Grande-Bretagne sera perdante", estime Thierry Breton

Pour le commissaire européen au Marché intérieur, le Brexit est une "tragédie" qui prive la Grande-Bretagne de l'aide que l'Union européenne aurait pu lui fournir en cette période de crise sanitaire et économique.

Le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton le 16 décembre 2020 à Bruxelles. ( POOL / KENZO TRIBOUILLARD )

Les négociations post-Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni doivent se poursuivre lundi 21 décembre après un week-end centré sur l'épineuse question de la pêche, qui bloque toute perspective d'accord à dix jours de la sortie définitive du Royaume-Uni de l'UE.

"Je vais le dire avec mon coeur, c'est une tragédie ce qui se passe en Grande-Bretagne, et ce Brexit est une tragédie, on le voit tous les jours davantage", a déploré lundi 21 décembre Thierry Breton. "On regrette profondément cette décision" même si "on la respecte, car le peuple britannique est souverain, bien entendu", a déclaré le commissaire au Marché intérieur sur la radio BFM Business.

Si la Grande-Bretagne, qui est actuellement confrontée à une forte reprise de l'épidémie de Covid-19 due peut-être à une mutation du virus, "avait décidé de rester dans l'Union européenne, aujourd'hui elle aurait, comme tous les pays européens, entre 30, 40 et 50 milliards d'euros et on pourrait aujourd'hui l'aider comme ça va être le cas pour nous tous avec le fonds Next generation EU" de la Commission. "La Grande-Bretagne s'en prive", a-t-il déploré.

Financé par un emprunt commun et doté de 750 milliards d'euros, dont plus de 300 milliards de subventions aux Etats membres, ce plan de relance européen doit être mis en oeuvre courant 2021, les premiers versements devant intervenir d'ici la fin du premier trimestre. La France doit recevoir environ 40 milliards d'euros.

"Et il y a ce Brexit qui n'en finit pas, quoi qu'il en sorte la Grande-Bretagne sera perdante , bien sûr je souhaite qu'on aboutisse à un accord" et "je pense qu'à la fin on aura un accord mais que de temps perdu, que de tergiversations, et tout ça pour quoi ?", s'est interrogé Thierry Breton.